Благотворительность

Благотворительный фонд «Тешам» оказал помощь малоимущим семьям Карабулака

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Благотворительный фонд «Тешам» при поддержке администрации Карабулака в очередной раз оказал помощь малоимущим семьям города.

Сотрудники мэрии на личном автотранспорте доставили мешки с пшеничной мукой малообеспеченным людям.

«Проводимое мероприятие вносит весомую лепту в реализацию поручений градоначальника по обеспечению нуждающихся пищевыми продуктами», — отметили в пресс-службе администрации города.

По их словам, подобные обращения горожан регулярно рассматриваются на еженедельных личных приёмах у главы Карабулака Магомед-Башира Осканова.

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