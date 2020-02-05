Благотворительный фонд «Тешам» оказал помощь малоимущим семьям Карабулака

Сотрудники мэрии на личном автотранспорте доставили мешки с пшеничной мукой малообеспеченным людям.

«Проводимое мероприятие вносит весомую лепту в реализацию поручений градоначальника по обеспечению нуждающихся пищевыми продуктами», — отметили в пресс-службе администрации города.

По их словам, подобные обращения горожан регулярно рассматриваются на еженедельных личных приёмах у главы Карабулака Магомед-Башира Осканова.