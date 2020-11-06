Экология

Благополучное экологическое состояние карабулакского пруда восстановлено

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Реализация намеченных мероприятий позволяет восстановить благополучное экологическое состояние карабулакского пруда. Об этом заявили министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев и врио главы Сунженского района Иналук Мальсагов.

Они совершили инспекционную проверку водного объекта — оценили качество работ по реабилитации центрального городского водоёма в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, подрядной организацией проведена выемка донных отложений, благодаря которой водный объект освободился от 142 тысяч кубометров иловых наносов, а также выполнена планировка откосов и укрепление их георешёткой. Посадка кустарников и посев многолетних трав — завершающий этап экологической реабилитации пруда.

Общая площадь пруда составляет более 14 гектаров. Он славится самым большим биологическим разнообразием, его обитателями являются белый амур, кумжа, жерех, судак, усач, голавль, карп, уклейка, зеркальный карп, толстолобик, сазан, карась обычный, окунь. Два вида: щука и буффало — встречаются в республике только здесь. Помимо 15 видов рыб в водоёме живут рептилии, черепахи, раки, озерные мидии, планктон и лягушки, в окрестностях также водятся утки и гуси.

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