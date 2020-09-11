Благодаря нацпроекту «Образование» в сельских школах Ингушетии создаются условия для занятия спортом

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в шести школах республики завершается ремонт спортзалов — уже в октябре текущего года занятия будут проходить в обновленных помещениях. В каждом спортзале меняют систему отопления, проводят внутренние отделочные работы.

В 7 общеобразовательных организациях республики будут установлены спортивные площадки, а в 22 школах будут созданы спортивные клубы, которые юные селяне смогут посещать в свободное время.

Кроме того, для школ будет закуплено новое оборудование и спортивный инвентарь: мячи, волейбольные сетки, маты и тренажеры.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях республики, расположенных в сельской местности, выделены денежные средства в размере 74 190,7 тыс. рублей.