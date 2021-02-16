Султан-Гири Султыгов, работник комитета по архитектуре и градостроительству, уже в числе тех, кто ожидает своей выписки. В отделении гастроэнтерологии Назрановской районной больницы, где сегодня лечат «ковидных» больных, он пролежал без малого двадцать дней.

"Считаю своим долгом, — пишет он, — выразить благодарность всему коллективу больницы, которой заведует Зарема Антошкиева.

Думаю, какая коварная болезнь нас всех настигла, говорить уже не нужно. Все сегодня понимают и знают, с чем мы столкнулись и каковы непредсказуемые подчас сюрпризы она нам подбрасывает. Но с помощью Всевышнего и наших профессиональных врачей удаётся справляться и с этим недугом.

В отделении гастроэнтерологии я пролежал около двадцати дней, и вместе со мной за моё здоровье, в том числе и за здоровье всех больных, боролся весь медицинский коллектив. Хочется отметить прежде всего их человеческое отношение к своим пациентам, ту заботу и внимание, которое они проявляют по отношению к каждому больному. И, конечно же, их профессионализм. Здесь работают люди, знающие и любящие своё дело, воистину заслуживающие самых высоких наград. И это не пустые слова. Рискуя подчас своим здоровьем, они самоотверженно борются за нашу с вами жизнь.

Назвать их хочется всех по имени, ибо они заслуживают эту малость, заслуживают того, чтобы их знали, уважали, благодарили и ценили. Это заведующая отделением гастроэнтерологии Мадина Тутаева, врач-пульмонолог Амина Ганиева. Кстати, Амина Ганиева в самом начале этой пандемии, когда все были в растерянности, вышла на круглосуточную работу в красную зону, оставив родителям своего годовалого ребенка, и три месяца держалась от родных в изоляции. Благодарность хочется выразить и нейрохирургу Алику Костоеву, кардиологу Зареме Дидиевой, врачу-урологу Хасану Кодзоеву, врачам-терапевтам Фатиме Шанхоевой, Марет Имагожевой и Лейле Аушевой, ординатору Хаве Бекмурзиевой.

Спасибо милым, добрым и отзывчивым процедурным и палатным медсёстрам Фатиме Оздоевой, Фатиме Пугоевой, Залине Гадиевой, Хади Ханиевой, Лизе и Азе Торшхоевым, Азе Дудурговой, Мадине Долаковой и Лизе Долгиевой. И, конечно же, медицинским братьям Исропилу Арчакову и Магомеду Наурузову.

Отдельная благодарность главному инфекционисту республики, к. м. н. Дзейнап Сапралиевой, которая часто приезжала в отделение, интересовалась здоровьем больных и проблемами медицинского персонала.

Позвольте выразить искреннюю благодарность и поварам, которые готовят здесь, как говорится, по-домашнему, и, конечно же, санитаркам за тот порядок и чистоту, в которой они содержат свое отделение, по-отечески заботясь о нём.

Касаемо медицинского обеспечения лекарствами, то в медикаментах в нашем отделении не было никакого недостатка, а если даже иногда родственникам приходится что-то докупить, то надо понимать, что каждый больной — это индивидуальность, со своим букетом болезней, и, разумеется, требует дополнительного лечения к основному. В этом нет ничего предосудительного.

Хочется выразить как можно больше слов благодарности в адрес каждого врача и каждого медицинского работника, но передать эмоции невозможно. Огромное им спасибо за неимоверно тяжёлый труд, за терпение к больным, подчас капризным и несговорчивым, за профессионализм, за добрые и чуткие сердца.

Положа руку на сердце, можно сказать уверенно, что Назрановская районная больница — наше национальное достояние!"

К словам признательности и благодарности присоединяются и другие пациенты отделения, среди которых педагог Абуязит Хабриев, инвалид первой группы Мухажир Хампиев, пенсионер Салман Эстоев, домохозяйка Роза Бекмурзиева, преподаватели Елизавета Шадыжева, Айшат Оздоева и Лейла Султыгова.