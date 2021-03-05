Бизнес СКФО «перезагрузили» на CберБизнес|Live

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы много и фокусно общаемся с предпринимателями и разрабатываем действительно «летающие» клиентские стратегии под каждый кейс. По сути, мы — институт развития для формирования цифрового клиентского пути и быстрого роста из малого бизнеса в более крупные сегменты. Для этого Сбер провёл большую работу по изучению проблем рынка, проработал сотни сценариев развития под каждую отрасль и сформировал уникальные алгоритмы для разных бизнес-моделей: от пекарни в спальном микрорайоне до высокотехнологичного производства. В итоге, мы вышли на новый уровень заботливых партнёрских отношений с каждым из более чем 100 тысяч наших клиентов в СКФО. И на Сбер Бизнес|Live мы продолжили эту работу по формированию уникального предпринимательского культурного кода регионов Северного Кавказа».

Хедлайнером форума стал маркетолог Игорь Манн. Также в команду бизнес-консультантов вошли эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов. А для более глубокого анализа региональных кейсов пригласили успешного бизнесмена с опытом работы в нескольких отраслях и видах бизнеса.

Александр Резников, генеральный директор ГК «Цифроград»:

«Ставрополь — город с уникальной энергетикой. Я много общаюсь с коллегами по «цеху» из других регионов. И обращаю внимание, что наши предприниматели отличаются особой заряженностью на результат и уделяют больше внимание деталям. Успех в бизнесе во многом зависит от общения, когда можно вовремя получить полезные советы для развития собственного дела. И я рад, что смог поделиться с коллегами по «цеху» своим опытом. Такие встречи формируют правильный настрой на развитие своего дела и общества».

На онлайн-форуме разобрали истории двух ставропольских компаний — детского центра «Family Park» и стоматологической клиники «Медиа-Стом». Предприниматели и эксперты обменялись мнениями о важности грамотных и своевременных коммуникаций с клиентами, правильном позиционировании на рынке и тайм-менеджменте для собственников бизнеса и сотрудников.

Николай Тюменев, генеральный директор детского центра «Family Park»:

«Проект помог мне найти сильные и слабые стороны бизнеса, структурировать задачи и планы на будущее. Это очень важно, ведь в потоке рутинных задач легко упустить важное. Ещё подобные мероприятия — это хороший способ заявить о себе, что тоже очень важно для продвижения бизнеса».

Карэн Чавушьян, генеральный директор Центра имплантологии и эстетической стоматологии «Da Vinci»:

«Я принимал участие во многих подобных проектах, но у Сбер Бизнес|Live формат масштабнее: только в онлайн-режиме за мероприятием следили более тысячи участников. Мы обязательно поработаем над выявленными экспертами недочетами: по этим направлениям и раньше были сомнения, а благодаря форуму мы убедились в этом. В целом, эмоции от участия остались только положительные».

Встреча в Ставрополе стала тринадцатым онлайн-мероприятием федеральной серии встреч экспертов с малым и средним бизнесом. Суммарно в проекте уже приняли участие более 10 тысяч предпринимателей. В 2021 году онлайн-интенсивы с бизнесом также пройдут в Краснодаре и в Ростове-на-Дону.