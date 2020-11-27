Экология

Биоразлагаемые мешки для мусора станут альтернативой обычному полиэтилену

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Проблема загрязнения окружающей среды полиэтиленом стала особенно актуальной в последние десятилетия. С одной стороны, современные материалы существенно упрощают нашу жизнь, с другой — могут весьма негативно сказываться на экологии планеты ввиду длительного периода разложения. Поэтому многие производители сегодня обратили внимание на технологию биоразлагаемых пакетов.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ

На пластиковые пакеты приходится около 9% всего мусора на планете. При этом средний период его разложения — около 200 лет. Однако полиэтилен не только долгие годы остается в земле, но также может загрязнять водоемы, приводить к гибели животных, птиц, рыб и т. д. На фоне таких угроз биоразлагаемые пакеты для мусора стали реальной возможностью значительно сократить негативное влияние на экологию.

В отличие от обычного полиэтилена они разлагаются за 1,5-2 года под воздействием природных факторов. Неудивительно, что такая продукция обретает все большую популярность. На сегодняшний день эта новика уже есть в ассортименте целого ряда производителей. Например, на сайте coshi.mirpack.ru биоразлагаемые пакеты для мусора различного объема можно приобрести оптом по выгодным ценам.

РАЗНОВИДНОСТИ

В промышленных масштабах сегодня можно производить два вида биопакетов:

— гидро-биоразлагаемые — производятся из крахмала и разлагаются существенно быстрее обычного пластика. Вместе с тем, они менее прочны и требуют полного переоборудования для налаживания производства;

— оксо-биоразлагаемые — производятся с использованием специальной добавки, которая значительно ускоряет процесс разложения. По своим качествам они мало отличаются от стандартных полиэтиленовых, поэтому удобны в использовании.

Ввиду этого чаще всего биоразлагаемые мешки для мусора производят по второй технологии. Она требует небольшого изменения состава полиэтилена, абсолютно безопасна и нетоксична для человека. Физико-механические характеристики материала остаются неизменными, а сами пакеты универсальны в применении.

Для разложения биопакетов не нужны особые условия, достаточно воздействия кислорода, влаги и солнечного света. При этом первые 12 месяцев структура материала остается стабильной, поэтому он не имеет ограничений по применению. К тому же биополиэтиленовые мешки можно повторно перерабатывать, если процесс разложения еще не начался.

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