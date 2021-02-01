Акция прошла при поддержке Общественной палаты РФ. Участникам акции — волонтерам удалось сформировать крупнейший архив видеовоспоминаний детей войны. В оценке конкурсных работ приняли участие более 30 экспертов из разных регионов России.

В эти дни Благодарственные письма получают волонтеры и герои созданных волонтерами видеороликов.

19 февраля на YouTube-канале в прямом эфире подведут итоги Всероссийской акции «Мое детство — война». Призываем к просмотру видеороликов о судьбах детей войны и поддержке участников в прямой трансляции.