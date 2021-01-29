Акция

Библиотеки Ингушетии примут участие в Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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Библиотеки Ингушетии примут участие в Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет с 8 по 14 февраля. Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Организатор мероприятия — Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Плакат и промо-материалы акции 2021 года разработаны художницей Аней Евдокимовой. Версия плаката для печати.

Организаторы просят всех участников акции заполнить форму регистрации, а после завершения мероприятия прислать краткий отчет с откликами участников.

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