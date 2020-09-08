Библиотекарей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

Как сообщил представитель регионального министерства культуры, прием заявок будет проходить с 14 сентября по 15 октября 2020 года.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию лучших практик по продвижению бренда библиотек, информирование общественности о возможностях библиотек, преимуществах доступности информации о деятельности библиотек в современном обществе.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Библиотека как бренд», «Лучшая пресс-служба библиотеки», «Лучший пиар-проект: продвижение библиотечного мероприятия, акции», «Продвижение библиотеки в социальных сетях».

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Вся дополнительная информация размещена на сайте.