Конкурс

Библиотекарей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

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Сотрудников центральных и муниципальных библиотек Ингушетии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение».

Как сообщил представитель регионального министерства культуры, прием заявок будет проходить с 14 сентября по 15 октября 2020 года.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию лучших практик по продвижению бренда библиотек, информирование общественности о возможностях библиотек, преимуществах доступности информации о деятельности библиотек в современном обществе.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Библиотека как бренд», «Лучшая пресс-служба библиотеки», «Лучший пиар-проект: продвижение библиотечного мероприятия, акции», «Продвижение библиотеки в социальных сетях».

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Вся дополнительная информация размещена на сайте.

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