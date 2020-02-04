Библиотека музея изобразительных искусств Ингушетии пополнилась новыми дарственными изданиями

Профессор Сорбонского университета Марет Цароева передала в дар свою книгу «Следы древних цивилизаций в языках и культуре ингушей и чеченцев». Заместитель директора Госархива Ингушетии Джабраил Чахкиев — свой труд «Оружие и вопросы военного искусства позднесредневековых ингушей и чеченцев (XIII-XVIII вв.)».

Книгу Башира Чахкиева «Из культурного прошлого Чечено-Ингушетии во второй половине XIX и в начале XX веков» передал в дар музею племянник автора Билан Чахкиев.

Сотрудники музея благодарят дарителей. По их словам, эти книги займут достойное место в коллекции музейной библиотеки и будут радовать посетителей.