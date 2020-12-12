Бесплатную помощь дантиста получат инвалиды Ингушетии благодаря гранту «Машука»

Проект подразумевает проведение лечения под общим наркозом, что помогает врачу сосредотачиваться на процедуре, рассказала газете «Ингушетия» автор проекта Зарина Дарсигова.

«Реализация проекта повысит качество стоматологической помощи за счет того, что врач сосредотачивается исключительно на процедуре, не отвлекаясь на реакции пациента. Возможность проведения сложного и длительного лечения за 1-2 сеанса. Кроме того, повысит такие качественные показатели как социальная интеграция и адаптация людей с ограничениями по здоровью», — сказала собеседница издания.

По ее словам, стоматология под наркозом — это выход, способный избавить людей от стресса и дискомфорта стоматологических манипуляций, а особенно больных с органическими поражениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.

«При лечении зубов под наркозом пациент не испытывает страха, вследствие чего не повышается артериальное давление, и не развивается тахикардия. Мы уже приобрели наркозно-дыхательный аппарат, это сэкономит время, и лечение будет проходить в 1-2 сеанса», — добавила Дарсигова.

Отметим, что форум «Машук» проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» прошел с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Участники за три смены смогли трудоустроиться, получить гранты на реализацию своих проектов, пройти образовательную программу.