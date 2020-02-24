Беслан Богатырев стал победителем первенства Астраханской области по боксу

Как сообщили корреспонденту нашей газеты в группе поддержки спортсмена, в рамках турнира он провел 2 поединка, уверенно справившись с обоими соперниками.

Отметим, что первым наставником Богатырева был Ислам Шадыжев. В настоящее время боксер тренируется под руководством Александра Мурашкина.

Чемпионат и первенство Астраханской области по боксу, приуроченное памяти Олимпийского чемпиона Бориса Кузнецова, проходило в столице региона с 19 по 22 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте 13-14, 15-16, 17-18, 19-40 лет.