«Бесконтакт» Сбербанка помогает в борьбе с пандемией и забытыми картами в банкоматах

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Бесконтактная технология (NFC — near field communication) позволила за год более чем в два раза сократить количество оставленных пластиковых карт в банкоматах Сбербанка.

Банк начал оснащать свои банкоматы «бесконтактом» в 2017 году. Новая технология позволяет совершать операции, физически не вставляя карту в устройство самообслуживания. Для идентификации достаточно приложить карту или гаджет с поддержкой NFC (смартфон, умные часы или браслет) к считывателю, отмеченному значком трёх волн, и ввести ПИН-код. Такой способ исключает риск забыть карту в банкомате. Более того, пользователи NFC-смартфонов вообще могут обходиться без физического «пластика», оплачивая покупки в торговых точках и снимая наличные с помощью смартфона, к которому «привязана» карта.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка:

«Бесконтактное обслуживание делает проведение банковских операций проще и быстрее, а также в целом помогает соблюдать режим социального дистанцирования и профилактики коронавирусной инфекции. Сегодня уже 91% банкоматов и терминалов Сбербанка на Юге России и Северном Кавказе оснащены NFC-ридерами, и мы планируем планомерно увеличивать их долю».

С 12 октября банк запустил акцию «Спасибо, что вы в маске». Её цель — поощрить соблюдающих масочный режим клиентов, которые заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих. В ходе акции каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой на пользование сервисов экосистемы Сбера:

• скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;
• 15%-е скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;
• 90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;
• бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдоровье;
• подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль;
• 10%-ю скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
• одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

Юго-Западный Сбербанк уделяет большое внимание борьбе с коронавирусной инфекцией. Большинство финансовых сервисов и услуг экосистемы Сбера доступны в удаленном формате. «Сбербанк Онлайн» пользуются более 8 млн жителей южных регионов России, через онлайн-каналы обслуживания совершаются более 55% платежей. Сотрудники более чем 1600 офисов банка Юга России и Северного Кавказа работают с клиентами в средствах индивидуальной защиты. До 70% административного персонала в октябре переведено на дистанционный режим работы. Организовано регулярное тестирование на коронавирус всех сотрудников банка, на текущий момент уже проведено свыше 200 тысяч тестов.

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