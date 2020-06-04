Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
6 июня Минприроды Ингушетии объявляет о проведении субботника по очитке береговой линии реки Асса в рамках акции «Вода России». Участники субботника разделятся на три группы, которые распределятся на 3 участка — в сельских поселениях Нестеровское, Алхасты и Галашки, сообщает пресс-служба экологического ведомства региона.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в регионе Минприроды Ингушетии будут приняты меры по соблюдению всех условий, направленных на противодействие распространению вируса. Участникам субботника министерство предоставит весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки, инструменты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что начало субботника в 10 часов утра.
Напомним, что «Вода России» — это всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России. Ингушетия не первый год принимает участие в данной акции и последние 4 года подряд занимает первое место в рейтинге регионов-участников.