Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в регионе Минприроды Ингушетии будут приняты меры по соблюдению всех условий, направленных на противодействие распространению вируса. Участникам субботника министерство предоставит весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки, инструменты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начало субботника в 10 часов утра.

Напомним, что «Вода России» — это всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России. Ингушетия не первый год принимает участие в данной акции и последние 4 года подряд занимает первое место в рейтинге регионов-участников.