Бензин и дизтопливо подорожали в Ингушетии за неделю

«За неделю ускорились темпы роста цен в центральной России — на 7-30 копеек, тогда как на предыдущей неделе не превышал 10 копеек. Заметное увеличение цен на бензин наблюдалось в Костромской области, Ингушетии — на 30 копеек, в Крыму (+45-60 копеек) и Севастополе (+34-54 копейки), на Алтае (+36-50 копеек) и в Тыве (+8-59 копеек)», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате средние цены в России бензина Аи-92 на прошлой неделе выросли на 9 копеек — до 44,57 руб./л, Аи-95 — на 11 копеек — до 47,89 руб./л.

«Цены на зимнее дизтопливо выросли за неделю на 7 копеек — до 49,38 руб./л, на летнее дизтопливо — снизились на 31 копейку, 46,83 руб./л», — добавили в ЦДУ ТЭК.