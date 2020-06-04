Батыру Картоеву и Багаудину Сагову присвоены почётные звания народных художников Ингушетии

Как отметил источник, церемонию награждения государственными наградами Ингушетии ежегодно проводят в торжественной обстановке в Администрации Главы республики в преддверии празднования Дня Республики Ингушетия.

«К сожалению, ввиду известных всем нам причин, столь важное и почётное мероприятие переносится на неопределённый срок. Поэтому мы сегодня, в День образования Республики Ингушетия, поздравляем Батыра Магомедовича и Багаудина Шарпудиновича с этой высокой наградой», — сказала заместитель директора музея Эсет Евлоева.

По ее словам, одним из приоритетных направлений деятельности музея изобразительных искусств является работа с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства.

«За годы работы нам удалось объединить в одну творческую семью талантливых живописцев и мастеров. Проводится большая и плодотворная работа в поиске новых имён и творческих направлений, ведётся кропотливая исследовательская и просветительская работа в целях популяризации изобразительного и народного творчества Ингушетии», — рассказала Эсет Евлоева.

По её словам, ещё одной из важных задач в деятельности музея является работа по представлению кандидатов из числа художников и мастеров на поощрение наградами и званиями.

«Такая работа требует тщательного отслеживания творчества художников и следования установленным рекомендациям, — отметила Эсет Евлоева. — Почётные звания «Народный художник Республики Ингушетия» являются признанием республикой заслуг и высокого профессионализма Батыра Картоева и Багаудина Сагова».

Указ Главы Ингушетии за № 41 «О награждении государственными наградами Республики Ингушетия за заслуги в развитии культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность» был подписан 11 марта 2020 года.