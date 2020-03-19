Батыров избран новым представителем Ингушетии в Общественной палате России

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Глава Ингушского регионального отделения общества «Двуглавый орёл» Магомет Батыров путем тайного альтернативного голосования избран представителем республики в Общественной палате РФ, сообщили газете «Ингушетия» в Общественной палате республики.

«На внеочередном заседании большинством голосов представителем от Общественной палаты Ингушетии в Общественную палату РФ нового состава избран Магомет Батыров», — сказал собеседник издания.

Батыров долгое время работал в аппарате правительства Ингушетии, руководит региональным отделением общества «Двуглавый орёл».

На этом посту он сменил 60-летнюю Ляйлу Амерханову, возглавляющую Ингушское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Матери России».

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