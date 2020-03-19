Батыров избран новым представителем Ингушетии в Общественной палате России
Глава Ингушского регионального отделения общества «Двуглавый орёл» Магомет Батыров путем тайного альтернативного голосования избран представителем республики в Общественной палате РФ, сообщили газете «Ингушетия» в Общественной палате республики.
«На внеочередном заседании большинством голосов представителем от Общественной палаты Ингушетии в Общественную палату РФ нового состава избран Магомет Батыров», — сказал собеседник издания.
Батыров долгое время работал в аппарате правительства Ингушетии, руководит региональным отделением общества «Двуглавый орёл».
На этом посту он сменил 60-летнюю Ляйлу Амерханову, возглавляющую Ингушское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Матери России».