Армия

Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии без потерь

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Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию после выполнения миротворческой миссии в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Батальон военной полиции ЮВО, который выполнял миротворческую миссию в Сирии в течение трех месяцев, вернулся в пункт постоянной дислокации в Ингушетии. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

«Также военнослужащие выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на Родину без потерь», — уточнили в пресс-службе.

Чествование военнослужащих и митинг пройдут 31 января в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии. В торжественных мероприятиях примут участие представители главного управления военной полиции Министерства обороны России, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики, отмечает ТАСС.

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