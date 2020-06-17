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Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Ингушетии доложить об обстоятельствах перестрелки в Назрани

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Ингушетии представить доклад об обстоятельствах перестрелки в Назрани, в результате которой погибли люди.

Как ранее сообщалось, 16 июня 2020 года на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое были доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Впоследствии в республиканской больнице скончался один из трех пострадавших. Число жертв конфликта, возникшего из-за имущественного спора, возросло до 5 человек. Среди погибших есть полицейский и сотрудник управления национальной гвардии по Ингушетии.

СУ СКР по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

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