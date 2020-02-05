Банк России выявил новый способ мошенничества с кредитами

Мошенники выдают деньги физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, после чего пропадают на долгий срок. Получается, что должнику фактически некому выплачивать деньги, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, и задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор появляется и требует через суд сразу погасить всю сумму с процентами.

В Центробанке отметили, что по закону запрещено судебное взыскание задолженности в пользу черных кредиторов. Однако в случае заключения гражданско-правового договора могут возникнуть сложности с доказательствами того, что истец является черным кредитором, выдающим деньги на регулярной основе.

Регулятор также рассказал, что некоторые нечистоплотные кредитные организации мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России.

В 2019 году сообщалось о женщине, которая при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Отменить двухмиллиардный штраф удалось в Московском городском суде.