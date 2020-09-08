Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Теперь в режиме онлайн вы сможете получить ответ на свои вопросы о финансовых продуктах и услугах; проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии; выяснить, имеет ли право оказывать услуги та или иная микрофинансовая организация; узнать об услугах финансовой организации и найти на карте ее ближайший офис.

Кроме того, пользователи приложения смогут оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми организациями. Сделать это можно в разделе «Оценить сервис, услугу». Такая информация поможет в дальнейшем регулятору при взаимодействии с финансовыми компаниями.

В приложении «ЦБ онлайн» будут публиковаться полезные статьи и новости по финансовой тематике, которые наверняка помогут нашим гражданам повысить свою финансовую грамотность и культуру.

Мобильное приложение «ЦБ онлайн» доступно для скачивания в App Store и Google Play.