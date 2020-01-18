Бачурин и Коробкин навестили в больнице раненых при нападении на пост в Магасе ингушских полицейских

Отмечается, что начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин навестили в ведомственном госпитале в Махачкале сотрудников, раненных при нападении на стационарный пост ДПС.

Врачи, с которыми побеседовали Бачурин и Коробкин, отметили положительную динамику состояния раненых.

Они пожелали правоохранителям скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В свою очередь, полицейские поблагодарили руководство за оказанное им внимание и помощь, а также выразили уверенность в том, что в скором времени вернутся на службу.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия» , 31 декабря было совершено нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Один сотрудник погиб, трое пострадали.

По данному эпизоду Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.

На внеплановом заседании антитеррористической комиссии глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал недостаточными меры по обеспечению безопасности в Ингушетии.

По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.

Как сообщил на заседании замминистра внутренних дел региона Александр Жуляев, Микаил Мизиев, 2001 года рождения, управляя автомашиной, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым совершили наезд на пост ДПС. После этого они нанесли ножевые ранения находившемуся там инспектору Зелимхану Кокорхоеву.

Мизиев ликвидирован на месте, Имагожев был ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. По словам источника, 23-летний мужчина, известный армрестлер сотрудничает с силовиками, дает показания. Он находится в больнице под усиленной охраной, его состояние улучшается.