Автору герба Ингушетии вручили юбилейную медаль за заслуги перед малой родиной
Руководитель постоянного представительства региона при Президенте России Муслим Оздоев вручил известному художнику, автору герба республики Руслану Эльдиеву медаль, учрежденную Калиматовым к юбилею вхождения региона в состав Российского государства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе постпредства.
«Автора герба республики Руслана Эльдиева с 250-летием единения Ингушетии с Россией приехал поздравить постпред Муслим Оздоев. От лица руководителя республики Махмуд-Али Калиматова он вручил ему медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» и поблагодарил за заслуги перед малой родиной», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, Эльдиев — талантливый художник, чьи картины покорили сердца людей по всей стране. Он один из немногих, кто стремится сохранить историю своего народа, бережно передавая быт и культуру ингушей через свое творчество.
«Огромное чувство благодарности я испытываю, общаясь с творческими людьми, которые посвятили не только свой талант, труд и время родной земле, но и целую жизнь. Искусство способно познакомить весь мир с самобытностью и культурой ингушей. Руслан Алимович вписал свое имя в историю нашей страны, создав одно из своих главных произведений — герб республики. Только человек с безграничным талантом способен так точно и лаконично отразить душу Ингушетии», — сказал Оздоев.
В свою очередь художник поблагодарил за награду и познакомил ингушского постпреда со своими последними работами.
Напомним, новая юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена Калиматовым в начале августа этого года. Медалью наградят лиц, стоявших у истоков создания Ингушетии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.
Кроме того, обладателями награды станут общественники, благотворители. Ее будут вручать людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества.
Известная певица Ингушетии Лема Нальгиева стала обладателем первой медали в честь 250-летия единения с Россией. Награда вручена организатору множества благотворительных акций, самому молодому муниципальному чиновнику Сунженского района Ингушетии Ибрагиму Гулиеву.
Годовщина единения Ингушетии с Россией традиционно отмечалась 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса все праздничные мероприятия было решено перенести на осень. Главные торжества в этом году прошли 10 октября на обновленном стадионе в городе Сунжа. Открыла мероприятия знаменитая авиагруппа «Стрижи».