Автору герба Ингушетии вручили юбилейную медаль за заслуги перед малой родиной

«Автора герба республики Руслана Эльдиева с 250-летием единения Ингушетии с Россией приехал поздравить постпред Муслим Оздоев. От лица руководителя республики Махмуд-Али Калиматова он вручил ему медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» и поблагодарил за заслуги перед малой родиной», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, Эльдиев — талантливый художник, чьи картины покорили сердца людей по всей стране. Он один из немногих, кто стремится сохранить историю своего народа, бережно передавая быт и культуру ингушей через свое творчество.

«Огромное чувство благодарности я испытываю, общаясь с творческими людьми, которые посвятили не только свой талант, труд и время родной земле, но и целую жизнь. Искусство способно познакомить весь мир с самобытностью и культурой ингушей. Руслан Алимович вписал свое имя в историю нашей страны, создав одно из своих главных произведений — герб республики. Только человек с безграничным талантом способен так точно и лаконично отразить душу Ингушетии», — сказал Оздоев.

В свою очередь художник поблагодарил за награду и познакомил ингушского постпреда со своими последними работами.

Напомним, новая юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена Калиматовым в начале августа этого года. Медалью наградят лиц, стоявших у истоков создания Ингушетии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.

Кроме того, обладателями награды станут общественники, благотворители. Ее будут вручать людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества.

Известная певица Ингушетии Лема Нальгиева стала обладателем первой медали в честь 250-летия единения с Россией. Награда вручена организатору множества благотворительных акций, самому молодому муниципальному чиновнику Сунженского района Ингушетии Ибрагиму Гулиеву.

Годовщина единения Ингушетии с Россией традиционно отмечалась 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса все праздничные мероприятия было решено перенести на осень. Главные торжества в этом году прошли 10 октября на обновленном стадионе в городе Сунжа. Открыла мероприятия знаменитая авиагруппа «Стрижи».