Автопарк полиции в Ингушетии пополнился десятками новых автомобилей «Škoda»
Лучшим полицейским республики вручили ключи от более 30 новых автомашин, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
«В рамках программы МВД России по повышению уровня материальной обеспеченности территориальных органов внутренних дел Ингушетии выделены несколько десятков единиц служебного автотранспорта», — сказал представитель ведомства.
По его словам, ключи от новых автомашин сотрудникам МВД с наилучшими показателями в исполнении своих обязанностей вручил замминистра внутренних дел по республике Василий Пономарёв.
33 служебных автомобиля марки «Škoda» пополнили автопарк регионального министерства, повысив тем самым мобильность правоохранительных органов республики.