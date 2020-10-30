Автопарк полиции в Ингушетии пополнился десятками новых автомобилей «Škoda»

«В рамках программы МВД России по повышению уровня материальной обеспеченности территориальных органов внутренних дел Ингушетии выделены несколько десятков единиц служебного автотранспорта», — сказал представитель ведомства.

По его словам, ключи от новых автомашин сотрудникам МВД с наилучшими показателями в исполнении своих обязанностей вручил замминистра внутренних дел по республике Василий Пономарёв.

33 служебных автомобиля марки «Škoda» пополнили автопарк регионального министерства, повысив тем самым мобильность правоохранительных органов республики.