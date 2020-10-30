Автоматическое назначение выплат в связи с рождением первого и второго ребенка продлено до 1 марта 2021 года

Соответствующие изменения внесены в ст. 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

С учетом поправок до 1 марта 2021 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими возраста 1 года или 2 лет, имеющим право на указанную выплату, будет назначаться без подачи такими гражданами нового заявления и представления необходимых документов.

Также до 1 марта 2021 года приостановлено действие нормы, предусматривающей обязанность граждан-получателей указанных выплат извещать органы социальной защиты населения и территориальные органы ПФР об изменении места жительства или фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат.

Напомним, что автоматическое продление указанных выплат было введено весной нынешнего года в целях упрощения для граждан порядка их получения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Первоначально данная мера была рассчитана на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.