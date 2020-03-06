Авиакомпания «Победа» вводит услугу возврата билетов на все рейсы

«На сайте «Победы» доступна новая услуга — возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс», — заявил через свою пресс-службу гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Отказаться от перелета можно будет не позднее чем за 48 часов до вылета.

До этого сайт «Победы» предлагал возвратные билеты только по самому высокому тарифу.