Авиагруппа «Стрижи» фигурами высшего пилотажа открыла празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией

Честь открыть праздничные мероприятия предоставили легендарной авиагруппе «Стрижи». После просмотра фильма о легендарных летчиках Ингушетии, пилоты в рамках сорокаминутной новой программы, которая демонстрировалась на международном авиакосмическом салоне и форуме «Армия-2020», на семи истребителях МиГ-29 показали одиночный, групповой, парный и встречный пилотажи.

Программа летчиков ВКС началась с одиночного полета. Далее группа из шести бортов выполнила фигуры сложного высшего пилотажа. Экипажи показали комплекс фигур с различными перестроениями.

Летная программа включала в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиадвигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры. Летчики показали такие виды построения, как «Звезда», «Конверт», «Пирамида», «Стрела», продемонстрировали наиболее зрелищные элементы программы. Зрители увидели групповые петли Нестерова, синхронные «бочки», «колокол», встречный роспуск, «зеркало».

Завершилась программа сольно.

Накануне торжеств, 8 и 9 октября, в аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова (летчика-истребителя) прошли экскурсии для школьников. Ребята смогли пообщаться с пилотами и посидеть в кабинах их боевых машин. Всего на экскурсии побывали более 1,5 тыс. человек.

После авиашоу на реконструированном стадионе самого молодого в республике города Сунжа начнутся театрализованные представления, в том числе кавалерийского полка президента России.

Одним из важных пунктов насыщенной культурной программы станет грандиозный праздничный концерт с участием звезд российской и северокавказской эстрады. На сцене выступят Тамара Гвердцители, Сергей Волчков, Диана Анкудинова, Григорий Лепс.

Для тех, кто не смог посетить торжества, власти республики в нескольких форматах организовали прямую трансляцию мероприятия на официальной странице Республики Ингушетия ВКонтакте: https://vk. com/ingushetia_gov; на национальной телерадиокомпании «Ингушетия». ⠀

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Мероприятие также транслируется на больших экранах в муниципальных парках и на центральных площадях, где организовано бесплатное чаепитие.⠀