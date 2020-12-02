Аварийность в местах установки комплексов фиксации нарушений ПДД в Ингушетии снизилась в 2,5 раза

О ходе реализации программы доложил начальник управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Ибрагим Ганижев.

По его словам, в ходе реализации первого этапа программы на территории пилотного муниципального образования — города Магаса — создан сегмент видеонаблюдения: установлены 39 камер и консоль экстренной связи «Гражданин — полиция», обеспечивающая возможность круглосуточного наблюдения и записи видеоизображений в течение 30 суток. Материалы с данных камер выводятся на мониторы в центре обработки вызовов «Система 112».

Также в целях повышения безопасности дорожного движения по согласованию с УГИБДД МВД по Ингушетии и администрациями муниципальных образований на дорогах республики установлено 55 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Анализ эффективности их использования свидетельствует о снижении количества нарушений ПДД, как в местах их функционирования, так и в целом.

Так, сравнение результатов восьми месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2018 года, когда началась эксплуатация оборудования, показывает, что количество нарушений ПДД, фиксируемых комплексами ФВФН, уменьшилось в 2,5 раза, что значительно снижает риски на дорогах.

С момента начала эксплуатации, по материалам, полученным с камер видеонаблюдения, вынесено 868 956 постановлений, из них исполнено — 506 204. Почти 68% штрафов оплачено.

На данный момент в Ингушетии ведется работа по реализации второго этапа внедрения АПК «Безопасный город». Он включает в себя — автоматизацию ЕДДС муниципальных образований, установку 538 камер видеонаблюдения, 2 камер предупреждения лесных пожаров. А также двух сейсмостанций, 10 консолей экстренной связи «Гражданин — полиция», 20 автоматических постов мониторинга параметров окружающей среды, установку 6 устройств контроля работоспособности насосов и 10 датчиков измерения уровня воды, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.