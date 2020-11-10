Авария на подстанции оставила без света энергопотребителей Малгобека и Малгобекского района Ингушетии
В Малгобеке и сельских поселениях Малгобекского района отключили электроснабжение на период проведения ремонтных работ на подстанции, сообщили газете «Ингушетия» в ГУМЧС по республике.
«В связи с аварийными ремонтными работами на подстанции «Плиево» прекращена подача электроснабжения в Малгобекском районе и городе Малгобек», — сказал представитель ведомства.
По его словам, аварию планируется устранить до 11:00.
Собственников частных домовладений представитель главка призвал проявлять бдительность и следить за электроприборами для предотвращения несчастных случаев.