Авария на подстанции оставила без света энергопотребителей Малгобека и Малгобекского района Ингушетии

«В связи с аварийными ремонтными работами на подстанции «Плиево» прекращена подача электроснабжения в Малгобекском районе и городе Малгобек», — сказал представитель ведомства.

По его словам, аварию планируется устранить до 11:00.

Собственников частных домовладений представитель главка призвал проявлять бдительность и следить за электроприборами для предотвращения несчастных случаев.