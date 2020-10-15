Атам Барахоев из клуба «Чингиз» стал чемпионом Приволжского округа по дзюдо
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Атам Барахоев, выступающий за Башкирию, одержал уверенную победу на чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.
«Атам Барахоев стал чемпионом округа в весовой категории до 73 кг», — сказал он.
«Наставником спортсмена является Аюп Евлоев, — добавил собеседник нашего издания.
Отметим, что в стартовой схватке Атаму Барахоеву понадобилось чуть меньше трех минут, чтобы справиться с Сергеем Бессольцевым из Ульяновска.
Оценкой ваза-ари оценили судьи прием, выполненный ингушским дзюдоистом в пятиминутном поединке с представителем Перми Иваном Спириным, а полуфинальную встречу с пермяком Антоном Шиловым Барахоев вновь завершил досрочно.
В финальной схватке спортсмену хватило минуты, чтобы справиться с представителем Башкирии Кареном Галстяном — «иппон» и золотая медаль у ингушского дзюдоиста.