Атам Барахоев из клуба «Чингиз» стал чемпионом Приволжского округа по дзюдо

«Атам Барахоев стал чемпионом округа в весовой категории до 73 кг», — сказал он.

«Наставником спортсмена является Аюп Евлоев, — добавил собеседник нашего издания.

Отметим, что в стартовой схватке Атаму Барахоеву понадобилось чуть меньше трех минут, чтобы справиться с Сергеем Бессольцевым из Ульяновска.

Оценкой ваза-ари оценили судьи прием, выполненный ингушским дзюдоистом в пятиминутном поединке с представителем Перми Иваном Спириным, а полуфинальную встречу с пермяком Антоном Шиловым Барахоев вновь завершил досрочно.

В финальной схватке спортсмену хватило минуты, чтобы справиться с представителем Башкирии Кареном Галстяном — «иппон» и золотая медаль у ингушского дзюдоиста.