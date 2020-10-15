Дзюдо

Атам Барахоев из клуба «Чингиз» стал чемпионом Приволжского округа по дзюдо

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Представитель спортивного клуба «Чингиз» Атам Барахоев, выступающий за Башкирию, одержал уверенную победу на чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

«Атам Барахоев стал чемпионом округа в весовой категории до 73 кг», — сказал он.

«Наставником спортсмена является Аюп Евлоев, — добавил собеседник нашего издания.

Отметим, что в стартовой схватке Атаму Барахоеву понадобилось чуть меньше трех минут, чтобы справиться с Сергеем Бессольцевым из Ульяновска.

Оценкой ваза-ари оценили судьи прием, выполненный ингушским дзюдоистом в пятиминутном поединке с представителем Перми Иваном Спириным, а полуфинальную встречу с пермяком Антоном Шиловым Барахоев вновь завершил досрочно.

В финальной схватке спортсмену хватило минуты, чтобы справиться с представителем Башкирии Кареном Галстяном — «иппон» и золотая медаль у ингушского дзюдоиста.

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