Атам Барахоев из клуба «Чингиз» — победитель Всероссийского турнира по дзюдо
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Атам Барахоев одержал уверенную победу на Всероссийских соревнованиях памяти Владлена Андреева в Москве, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.
«Атам Барахоев стал победителем состязаний в весе до 73 кг», — сказал собеседник нашего издания. «В рамках турнира он провел 5 схваток», — добавил он.
Как стало известно нашей газете, в стартовом круге ингушскому дзюдоисту потребовалось чуть больше 3 минут, чтобы разделаться с Николаем Ионинским из Москвы. В поединке с еще одним столичным борцом, Виктором Зражевским, удача вновь была на стороне Барахоева.
Далее, переборов всего за 2,5 минуты Тимура Боева, он успешно вышел из группы и в полуфинале встретился с Русланом Нурмагомедовым, одержав самую быструю свою победу на данном турнире.
В финальной встрече из-за неявки соперника победа была присуждена Атаму Барахоеву автоматически.
Отметим, что мемориал Владлена Андреева являлся отборочным турниром на чемпионат России.