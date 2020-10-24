«Атам Барахоев стал победителем состязаний в весе до 73 кг», — сказал собеседник нашего издания. «В рамках турнира он провел 5 схваток», — добавил он.

Как стало известно нашей газете, в стартовом круге ингушскому дзюдоисту потребовалось чуть больше 3 минут, чтобы разделаться с Николаем Ионинским из Москвы. В поединке с еще одним столичным борцом, Виктором Зражевским, удача вновь была на стороне Барахоева.

Далее, переборов всего за 2,5 минуты Тимура Боева, он успешно вышел из группы и в полуфинале встретился с Русланом Нурмагомедовым, одержав самую быструю свою победу на данном турнире.

В финальной встрече из-за неявки соперника победа была присуждена Атаму Барахоеву автоматически.

Отметим, что мемориал Владлена Андреева являлся отборочным турниром на чемпионат России.