Благотворительность

Ассоциация ингушской молодежи «ДАИМ» провела благотворительную акцию в Москве

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Участники ассоциации ингушской молодежи «ДАИМ» при постпредстве Ингушетии в Москве провели волонтерскую благотворительную акцию.

«Ребята своими усилиями собрали средства и закупили одежду, продукты, лекарства, которые передали семьям из Ингушетии, проживающим в столице России. Они навестили семьи, помогли с домашними делами, вручили детям подарки», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства.

Напомним, с 2018 года при постпредстве республики действует ассоциация ингушской молодёжи «ДАИМ», в рамках которой работают 4 клуба по интересам — спортивный, волонтёрский, игровой и интеллектуальный. Каждые выходные ребята устраивают совместные встречи, проводят благотворительные акции, играют в футбол, в шахматы, смотрят фильмы.

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