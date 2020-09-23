Фестиваль

Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского фестиваля «Сердце Родиной тревожь!..»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского фестиваля исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь!..», сообщила пресс-служба учреждения.

Асет Абдурзакова представила на конкурс две творческие работы: «Реквием — памяти павших» и «Солдатские письма» — и обе они были отмечены жюри.

Организатор мероприятия — Академия народной энциклопедии. Фестиваль направлен на изучение и популяризацию истории и культуры России, ее регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к творчеству и исследовательской работе, поддержку и продвижение исследовательских, методических и творческих работ.

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