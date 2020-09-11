Артисты из Ингушетии стали призерами фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

Призером в номинации «Вокальное искусство» стала народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева, в категории «Хореография» победу одержал ансамбль «Сунжа», замкнула тройку Хадижа Бекова, она стала призером в номинации «Музыкальное исполнительское искусство».

Всего в отборочном этапе конкурса приняли участие более 400 человек. Оценивали мастерство участников известные артисты Северного Кавказа, в их числе певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Российской Федерации Жасмин, певец, участник шоу «Голос», артист театра «Градский холл» Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия Елена Газаева.

Вместе с другими победителями фестиваля ингушские артисты примут участие в гала-концерте, который пройдет 26 сентября в столице Татарстана — городе Казани.

Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Напомним, фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» проводится уже в третий раз. Его цель — объединить различные виды искусств северокавказских народов — национальные танцы, песни, музыку, литературу — в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как туристического направления и показать, что в единстве народов — сила нашей страны.