Артисты ингушской филармонии приглашают на вечер романсов «Пока горит свеча»

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Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает жителей Ингушетии на вечер романсов «Пока горит свеча», сообщает пресс-служба учреждения.

Концерт состоится 14 февраля в 21:00 в прямом эфире на странице филармонии в «Инстаграм» (filarmonia_ri).

В программе прозвучат классические русские романсы, романсы из популярных отечественных кинолент, а также романсы ингушских композиторов в исполнении Зары Базоркиной, Рамзана Хаджаева, Любови Барахоевой, Залины Жандаровой, Беллы Базоркиной, Магомеда Балаева, Индиры Хачубаровой, Мекки Барахоевой, Лолиты Хашагульговой.

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