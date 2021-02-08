Артисты ингушской филармонии приглашают на вечер романсов «Пока горит свеча»

Концерт состоится 14 февраля в 21:00 в прямом эфире на странице филармонии в «Инстаграм» (filarmonia_ri).

В программе прозвучат классические русские романсы, романсы из популярных отечественных кинолент, а также романсы ингушских композиторов в исполнении Зары Базоркиной, Рамзана Хаджаева, Любови Барахоевой, Залины Жандаровой, Беллы Базоркиной, Магомеда Балаева, Индиры Хачубаровой, Мекки Барахоевой, Лолиты Хашагульговой.