Концерт

Артисты филармонии имени Ахмета Хамхоева готовят праздничный концерт к 8 Марта

0

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов вместе со своим заместителем Айной Ильясовой посетил с рабочим визитом Государственную филармонию имени Ахмета Хамхоева, сообщила пресс-служба ведомства.

Главной целью визита стала проверка и детальный анализ программы праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню, который будет показан 8 марта, а также просмотр репертуара солистов и творческих коллективов филармонии.

По результатам прослушивания оркестра народных инструментов экспертная комиссия в составе Темерлана Дзейтова, Айны Ильясовой и директора филармонии Руслана Куштова произвела тщательный отбор композиций, которые заполнят первое отделение предстоящего праздничного концерта. Такая же процедура отбора была проведена и со вторым эстрадным отделением, в которое войдут выступления солистов и хоровых коллективов.

Министр высоко оценил подготовку артистов к предстоящему мероприятию. Было отмечено, что каждое выступление оркестра народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко неизменно вызывает огромный резонанс и дает новый творческий импульс культурному развитию, поскольку жанр оркестровой музыки настолько многогранен, что без него невозможно представить развитие музыкальной культуры в целом.

В то же время музыкантам и солистам был дан ряд рекомендаций с целью повышения их профессионального мастерства, предложены варианты оркестровых и вокальных произведений для использования в мероприятиях, а также профессиональные советы по организации репетиционной работы, выбору репертуара и приемам вокала.

Встреча министра с коллективом филармонии прошла плодотворно и позволила обсудить не только предстоящее мероприятие, но также важные вопросы развития национальной культуры, ее актуальность и значение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики
Соцсети будут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Главное

Яндекс.Метрика

 