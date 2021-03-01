Артисты филармонии имени Ахмета Хамхоева готовят праздничный концерт к 8 Марта

Главной целью визита стала проверка и детальный анализ программы праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню, который будет показан 8 марта, а также просмотр репертуара солистов и творческих коллективов филармонии.

По результатам прослушивания оркестра народных инструментов экспертная комиссия в составе Темерлана Дзейтова, Айны Ильясовой и директора филармонии Руслана Куштова произвела тщательный отбор композиций, которые заполнят первое отделение предстоящего праздничного концерта. Такая же процедура отбора была проведена и со вторым эстрадным отделением, в которое войдут выступления солистов и хоровых коллективов.

Министр высоко оценил подготовку артистов к предстоящему мероприятию. Было отмечено, что каждое выступление оркестра народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко неизменно вызывает огромный резонанс и дает новый творческий импульс культурному развитию, поскольку жанр оркестровой музыки настолько многогранен, что без него невозможно представить развитие музыкальной культуры в целом.

В то же время музыкантам и солистам был дан ряд рекомендаций с целью повышения их профессионального мастерства, предложены варианты оркестровых и вокальных произведений для использования в мероприятиях, а также профессиональные советы по организации репетиционной работы, выбору репертуара и приемам вокала.

Встреча министра с коллективом филармонии прошла плодотворно и позволила обсудить не только предстоящее мероприятие, но также важные вопросы развития национальной культуры, ее актуальность и значение.