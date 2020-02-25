Арбитражный суд Москвы по иску «Просвещения» взыскал 155 млн рублей с Минобразования Ингушетии

Иск был заявлен о взыскании около 167 миллионов рублей долга по государственному контракту от 26 апреля 2016 года, включая около 134 миллионов рублей основного долга, а также неустойки.

Первая инстанция удовлетворил иск частично, снизив размер штрафных санкций. При этом требования ко второму ответчику — Ингушетии в лице республиканского Министерства финансов — суд полностью отклонил, говорится в сообщении.

Напомним, летом 2016 года властями Ингушетии было заявлено, что в новом учебном году бесплатными учебниками будут обеспечены все школьники республики. Государственный контракт на поставку учебников был заключен с издательством «Просвещение».