Арбитр Адам Тумгоев назначен главным судьей Федерации футбола Ингушетии

На днях была проведена жеребьевка Кубка по футболу памяти Героя России Алихана Калиматова. В турнире принимают участие команды, не занявшие призовые места в прошедшем зимнем чемпионате Ингушетии по футболу.

По результатам жеребьевки между собой сыграют «Ангушт» — «Карца», «Мочхо» — «Барса», и «Али-Юрт» — «Гамурзиево». Команда «Ветераны Ингушетии» автоматически прошла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Али-Юрт» — «Гамурзиево».