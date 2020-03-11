Футбол

Арбитр Адам Тумгоев назначен главным судьей Федерации футбола Ингушетии

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Адам Тумгоев, работавший арбитром на матчах чемпионатов Ингушетии по футболу и мини-футболу, назначен главным судьей Федерации футбола Ингушетии.

На днях была проведена жеребьевка Кубка по футболу памяти Героя России Алихана Калиматова. В турнире принимают участие команды, не занявшие призовые места в прошедшем зимнем чемпионате Ингушетии по футболу.

По результатам жеребьевки между собой сыграют «Ангушт» — «Карца», «Мочхо» — «Барса», и «Али-Юрт» — «Гамурзиево». Команда «Ветераны Ингушетии» автоматически прошла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Али-Юрт» — «Гамурзиево».

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