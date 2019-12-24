Анзор Богатырев стал призером Всероссийского турнира по дзюдо в Грозном
Ингушский спортсмен, представитель карабулакской школы борьбы Анзор Богатырев стал серебряным призером Всероссийского юношеского турнира по дзюдо в Грозном, сообщил «Ингушетии» один из наставников борца, Магомед Султыгов.
«Анзор Богатырев занял второе место в категории до 27 кг», — сказал он.
Тренируется дзюдоист под руководством Ибрагима Чахкиева и Магомеда Султыгова.
Отметим, что Всероссийский юношеский турнир по дзюдо среди младших юношей 2008-2009 годов рождения завершился в столице Чеченской Республики накануне. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.