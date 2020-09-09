Анжелла Тумгоева выступит на чемпионате России по вольной борьбе

Как ранее сообщала наша газета, первоначально всероссийские состязания должны были пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на начало июля, а затем сроки проведения сдвинулись на конец сентября.

Как рассказала в интервью «Ингушетии» Анжелла Тумгоева, подготовка к долгожданному чемпионату идет полным ходом. «У нас идет подготовительный сбор. Осталось чуть больше двух недель», — сказала спортсменка.

По ее словам, в ее весовой категории соберется сильный состав участниц, поэтому борьба за пропуск на чемпионат мира предстоит не шуточная. В случае успеха спортсменка сможет выступить на мировом первенстве, проведение которого анонсировано исполкомом UWW с 12 по 20 декабря 2020 года в Белграде.

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса во время проведения соревнований принимаются дополнительные меры безопасности, в частности, представителям команд-участниц необходимо будет предоставить справки на всех членов делегации о прохождении тестирования на COVID-19.