Антологию переводов произведений Лермонтова на языки народов Северного Кавказа откроет том на ингушском языке

В книгу войдут переводы известных ингушских поэтов Салмана Озиева, Хамзата Осмиева, Джемалдина Яндиева, Хаджи-Бекира Муталиева, Гирихана Гагиева, Ахмеда Ведзижева и других. Переводы для Антологии были предоставлены сотрудниками Национальной библиотеки Ингушетии, за что председатель Московского Лермонтовского общества Александр Сахаров выразил благодарность руководителю НБРИ Радиме Газдиевой.

«Выход первого тома такого замечательного проекта Лермонтовского общества на ингушском языке явится незабываемым событием в ингушской культуре и литературе и большим подарком для всех ценителей высокой поэзии», — отметила директор Национальной библиотеки.

Напомним, член Союза писателей России, председатель Московского Лермонтовского общества Александр Сахаров посетил республику в дни празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Он был тронут тем, что молодое поколение в Ингушетии также знает и любит поэтическое наследие великого русского поэта.