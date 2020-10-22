Антитеррористическую беседу провели со школьниками сельского поселения Яндаре

На мероприятие были приглашены представители духовенства, сотрудники МЧС и МВД, представители администрации села. Для учащихся школ был дан очень поучительный урок, как вести себя в тех или иных ситуациях.

Выступавшие рассказали школьникам, что от рук террористов погибло много невинных людей, они не щадят ни беспомощных стариков, ни малых детей. Ребята с неподдельным интересом слушали лекторов и почерпнули много полезного для себя.