Антитеррористическую беседу провели со школьниками сельского поселения Яндаре
В Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошла беседа со школьниками на тему «Мы говорим нет терроризму и экстремизму!», — сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
На мероприятие были приглашены представители духовенства, сотрудники МЧС и МВД, представители администрации села. Для учащихся школ был дан очень поучительный урок, как вести себя в тех или иных ситуациях.
Выступавшие рассказали школьникам, что от рук террористов погибло много невинных людей, они не щадят ни беспомощных стариков, ни малых детей. Ребята с неподдельным интересом слушали лекторов и почерпнули много полезного для себя.