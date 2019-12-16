Ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при международного фестиваля «Радость планеты» в Железноводске

В международном конкурсе приняли участие 80 коллективов из разных уголков России и зарубежья, которые представили 230 номеров.

Ансамбль «Таргим» под руководством Адама Бекова представил два номера: «Праздничный вайнахский танец» и «Когда ты в ритме» и стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени.

Кроме того, коллектив получил денежную премию и сертификаты на участие в международном конкурсе-фестивале «Танцевальное время», который пройдет с 7 по 10 января 2020 года в Москве, и в международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «Радость планеты», который пройдет 22-26 июня 2020 года в Сочи.

Благодарственными письмами были награждены глава администрации Карабулака Магомед-Башир Осканов, директор Дома культуры Камбулат Аушев, а также художественный руководитель ансамбля «Таргим» Адам Беков.