Ансамбль «Таргим» представит Ингушетию на фестивале «Мир танца» во Владикавказе

В мероприятии примут участие хореографические коллективы из различных субъектов Российской Федерации. Творческую делегацию из Ингушетии возглавит художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.

Ансамбль «Таргим» представит на суд жюри «Вайнахский танец» и танец «Рассвет Магаса».

Цель фестиваля — выявление новых талантов среди детей и молодежи, формирование их эстетической культуры, повышение уровня межнациональных отношений и профессионального мастерства, развитие хореографического искусства.