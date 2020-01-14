Ансамбль «Таргим» представит Ингушетию на фестивале «Мир танца» во Владикавказе
Детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Мир танца», который пройдет 18-19 января во Владикавказе, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
В мероприятии примут участие хореографические коллективы из различных субъектов Российской Федерации. Творческую делегацию из Ингушетии возглавит художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.
Ансамбль «Таргим» представит на суд жюри «Вайнахский танец» и танец «Рассвет Магаса».
Цель фестиваля — выявление новых талантов среди детей и молодежи, формирование их эстетической культуры, повышение уровня межнациональных отношений и профессионального мастерства, развитие хореографического искусства.