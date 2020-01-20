Ансамбль «Таргим» представил Ингушетию на фестивале «Мир танца» во Владикавказе
Творческая делегация Ингушетии во главе с художественным руководителем Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзаковой приняла участие в межрегиональном хореографическом фестивале-конкурсе «Мир танца», проходившем во Владикавказе, сообщает пресс-служба ингушского РДНТ.
Организаторами мероприятия выступили комитет по делам молодежи Северной Осетии и Дворец молодежи.
В форуме приняли участие 17 коллективов, соревновавшихся в трех возрастных категориях и представивших свое мастерство в трех номинациях: «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Фольклорный танец». Оценивали участников заслуженные деятели искусств Северной Осетии.
Ингушетию на фестивале-конкурсе представил детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака. Юные танцоры продемонстрировали зрителям две постановки — «Вайнахский танец» и «Рассвет Магаса».
Эсет Абдурзакова в интервью местному телевидению поблагодарила организаторов за возможность в очередной раз окунуться в особую атмосферу великого искусства — танца. Также она отметила, что культура во все времена является носителем добра, эстетики и взаимопонимания, а танец — это неотъемлемая часть национальной культуры.
Как сообщила Эсет Абдурзакова газете «Ингушетия», результаты конкурсной программы будут озвучены позже.