Фестиваль

Ансамбль «Таргим» представил Ингушетию на фестивале «Мир танца» во Владикавказе

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Творческая делегация Ингушетии во главе с художественным руководителем Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзаковой приняла участие в межрегиональном хореографическом фестивале-конкурсе «Мир танца», проходившем во Владикавказе, сообщает пресс-служба ингушского РДНТ.

Организаторами мероприятия выступили комитет по делам молодежи Северной Осетии и Дворец молодежи.

В форуме приняли участие 17 коллективов, соревновавшихся в трех возрастных категориях и представивших свое мастерство в трех номинациях: «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Фольклорный танец». Оценивали участников заслуженные деятели искусств Северной Осетии.

Ингушетию на фестивале-конкурсе представил детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака. Юные танцоры продемонстрировали зрителям две постановки — «Вайнахский танец» и «Рассвет Магаса».

Эсет Абдурзакова в интервью местному телевидению поблагодарила организаторов за возможность в очередной раз окунуться в особую атмосферу великого искусства — танца. Также она отметила, что культура во все времена является носителем добра, эстетики и взаимопонимания, а танец — это неотъемлемая часть национальной культуры.

Как сообщила Эсет Абдурзакова газете «Ингушетия», результаты конкурсной программы будут озвучены позже.

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