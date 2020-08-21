Фестиваль

Ансамбль «Сунжа» представил Ингушетию на международном фестивале «Горцы» в столице Дагестана

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Хореографический ансамбль «Сунжа» представил Ингушетию на международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который прошел в столице Дагестана Махачкале, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Кроме того, воспитанники известного хореографа Умара Гулиева представили столицу своей республики Магас на межрегиональном фестивале «Столицы Кавказа», который проходил одновременно с «Горцами».

По словам Умара Гулиева, зрителям, которыми из-за коронавируса были в основном коллеги, понравились хореографические композиции «Мне снится Ингушетия», «Царица Тамара» и «Хранители ингушских башен». Хореограф надеется, что махачкалинский фестиваль не последний в этом году, и скоро получится полностью выйти из надоевшего онлайн-режима и танцевать при живых зрителях, с настоящими эмоциями.

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