Ансамбль «Сунжа» представил Ингушетию на международном фестивале «Горцы» в столице Дагестана

Кроме того, воспитанники известного хореографа Умара Гулиева представили столицу своей республики Магас на межрегиональном фестивале «Столицы Кавказа», который проходил одновременно с «Горцами».

По словам Умара Гулиева, зрителям, которыми из-за коронавируса были в основном коллеги, понравились хореографические композиции «Мне снится Ингушетия», «Царица Тамара» и «Хранители ингушских башен». Хореограф надеется, что махачкалинский фестиваль не последний в этом году, и скоро получится полностью выйти из надоевшего онлайн-режима и танцевать при живых зрителях, с настоящими эмоциями.