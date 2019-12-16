Ансамбль «Сийг» стал обладателем Гран-при и Золотого Гран-при международного конкурса в Минеральных Водах
Детский хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии стал обладателем Гран-при и Золотого Гран-при III Международного конкурса «Национальная премия имени Айседоры Дункан», который прошел 14-15 декабря в Минеральных Водах, сообщил художественный руководитель коллектива Магомед Имагожев.
В конкурсе имени великой танцовщицы-новатора, которая внесла огромный вклад в хореографию современного танца, приняли участие 94 коллектива со всей России и стран СНГ, которые представили 158 номеров в конкурсной программе. Стоит отметить, что детские коллективы выступали наравне с государственными и муниципальными ансамблями.
Ансамбль «Сийг» представил на суд жюри четыре хореографические композиции и стал обладателем Гран-при, одного первого места и двух вторых мест. Коллектив был приглашен на конкурс «Национальная премия по народным и фольклорным танцам».
Руководитель ансамбля Магомед Имагожев удостоен Золотого Гран-при среди 94 педагогов, участвовавших в конкурсе, а также денежной премией и сертификатом на участие в международном конкурсе лауреатов хореографии «X-Dance», который будет проходить в Сочи.