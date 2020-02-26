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Ансамбль «Сийг» примет участие в этапе Гран-при международного фестиваля-конкурса ЮНЕСКО «Танцемания»

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» примет участие в этапе Гран-при международного фестиваля-конкурса ЮНЕСКО «Танцемания», сообщил художественный руководитель коллектива Магомед Имагожев.

Данный конкурс проходит в несколько этапов. В первом этапе, который прошел осенью 2019 года, приняли участие свыше 5 тысяч коллективов со всей России и стран СНГ. Ингушетию представил обладатель многочисленных наград детский хореографический ансамбль «Сийг» Троицкого дома культуры и занял первое место, набрав 49 баллов из 50 возможных.

По словам руководителя коллектива, этапы Гран-при фестиваля пройдут с февраля по апрель текущего года в трех городах России: в Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

«Пока руководство ансамбля с администрацией района и родительским комитетом решают, в каком городе принять участие во втором этапе, танцоры репетируют, чтобы достойно представить свою республику», — отметил Магомед Имагожев.

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