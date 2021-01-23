Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму

Оба мероприятия пройдут в онлайн-формате в Крыму с 23 по 30 января, организатором выступила межрегиональная общественная организация «Будущее планеты».

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде и фестивале с «Праздничным танцем». Стоит отметить, что с этой хореографической композицией юные танцоры недавно стали обладателем Гран-при в Испании.

«Все мы ждем с волнением результатов олимпиады «На волнах успеха» и фестиваля «Звездное рождество», — рассказал руководитель ансамбля.