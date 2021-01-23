Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму
Детский хореографический ансамбль «Сийг» примет участие во Всероссийской олимпиаде искусств «На волнах успеха» и в Международном фестивале-конкурсе искусств «Звездное рождество», сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев.
Оба мероприятия пройдут в онлайн-формате в Крыму с 23 по 30 января, организатором выступила межрегиональная общественная организация «Будущее планеты».
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде и фестивале с «Праздничным танцем». Стоит отметить, что с этой хореографической композицией юные танцоры недавно стали обладателем Гран-при в Испании.
«Все мы ждем с волнением результатов олимпиады «На волнах успеха» и фестиваля «Звездное рождество», — рассказал руководитель ансамбля.