Фестиваль

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» примет участие во Всероссийской олимпиаде искусств «На волнах успеха» и в Международном фестивале-конкурсе искусств «Звездное рождество», сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев.

Оба мероприятия пройдут в онлайн-формате в Крыму с 23 по 30 января, организатором выступила межрегиональная общественная организация «Будущее планеты».

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде и фестивале с «Праздничным танцем». Стоит отметить, что с этой хореографической композицией юные танцоры недавно стали обладателем Гран-при в Испании.

«Все мы ждем с волнением результатов олимпиады «На волнах успеха» и фестиваля «Звездное рождество», — рассказал руководитель ансамбля.

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